Новогодний салют отменили еще в двух городах Казахстана

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Праздничный салют в честь Нового года отменили еще в двух городах Казахстана из-за ограничений, связанных с эпидемией коронавируса.

Как пишет Lada.kz, администрация города Актау накануне отменила как новогодний салют, так и традиционные праздничные гуляния в городе. При этом указывается, что средства на запуск фейерверков в этом году из бюджета не выделялись.

Отметим, что в прошлом году из-за эпидемии коронавируса салютов на Новый год в Актау тоже не было.

Запуск салютов отменили и в Атырау. Об этом сообщил ATpress.kz. Деньги на оформление там выделять так же не будут: город украсят прошлогодними гирляндами и искусственными елями.

Напомним, ранее стало известно о том, что праздничных салютов к Новому году не будет как в Нур-Султане, так и в Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1949327-novogodniy-salyut-otmenili-esche-v-dvuh-gorodah-kazahstana/