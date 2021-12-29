Жители одного из ЖК близ Алматы снова перекрыли оживленную трассу (видео)

Кадр из видео: instagram.com/kris_p_talgar

Близ Алматы группа мужчин и женщин снова перекрыла Талгарский тракт. Как выяснилось, движению машин препятствовали жильцы ЖК "Нурия" и требовали от властей возобновления подачи питьевой воды. Ситуацию прокомментировали в акимате Талгарского района, передает корреспондент NUR.KZ.

Видео с места происшествия распространяется в соцсетях. На кадрах видны мужчины и женщины с ведрами в руках, которые создали дорожный затор.

"Классика жанра. Жильцы ЖК "Нурия" перекрыли дорогу. Перебои с подачей воды. Талгарский тракт, Бесагаш", - указывает автор.

К месту событий прибыло руководство Талгарского района вместе с полицейскими и сотрудниками ЧС. Выяснилось, что в Бесагашском сельском округе из-за прорыва трубопровода приостановили подачу воды.

В акимате разъяснили, что аварийно-восстановительные работы проводились в течение всего дня и подачу воды в итоге восстановили.

"Произошел серьезный прорыв. Сложный, двусторонний. Ремонтные работы выполнены в предельно короткие сроки. Ночью подача воды в жилищный комплекс была запущена. Жильцам было все разъяснено. Каких-либо происшествий не зарегистрировано, движение автомашин возобновлено", - сообщили в пресс-службе Талгарского районного акимата.

В ведомстве добавили, что в сельском округе прокладывают новый трубопровод, который скоро введут в эксплуатацию.

Напомним, ранее возмущенные жильцы ЖК "Нурия" уже перекрывали Талгарскую трассу из-за отсутствия воды. А в Есике жители дачного массива вышли на дорогу из-за проблем с электричеством.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1949057-zhiteli-odnogo-iz-zhk-bliz-almaty-snova-perekryli-ozhivlennuyu-trassu-video/