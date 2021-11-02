Десятки возмущенных людей ночью перекрыли трассу в Алматинской области

Место происшествия. Кадр из видео: instagram.com/novosti_issyka

В Есике жители дачного массива перекрыли оживленную трассу из-за проблем с электричеством. Автомобильный затор вынудил вмешаться в ситуацию местные исполнительные органы. Инцидент прокомментировали в акимате Енбекшиказахского района, передает корреспондент NUR.KZ.

Видео перекрытой сельчанами трассы разместили в соцсетях. На кадрах запечатлен автомобильный затор с пояснением одного из автолюбителей о том, что дорогу на дачи закрыли выражающие недовольство местные жители.

"На иссыкских дачах неспокойно. Группа жителей перекрыла дорогу из-за взаимных расчетов между двумя садоводческими обществами. Проще говоря, одно общество отключило электроэнергию другому. Естественно, среди тех, кто остался без света, многие не имели задолженности. Жизнь на дачах как в другом измерении. Вот и где наши органы? Почему те, кто спровоцировал беспорядки, чувствуют себя победителями?" - задается вопросом автор поста.

В акимате Енбекшиказахского района отреагировали на видео. Здесь пояснили, что автодорогу 1 ноября перекрыли жители садоводческого общества "Калинина" Рахатского сельского округа, проблемные вопросы которых были разрешены на месте.

"Жители дачного массива в количестве 20-25 человек собрались вдоль автодороги областного значения Есик-Саймасай. Они подняли вопросы отключения электроэнергии по задолженностям. На месте сбора действительно образовался затор из автомашин.

Сюда выехали аким сельского округа, руководитель районного отдела ЖКХ и представитель АО "АЖК", которые выслушали людей и представили необходимое разъяснение ситуации", - сообщила пресс-секретарь акима Енбекшиказахского района Динара Тюлемисова.

В ведомстве дополнили, что после подключения электричества граждане разошлись по своим домам. Фактов нарушения общественного порядка не допущено.

Ранее жители Алматинской области тоже перекрывали дороги, возмущаясь отсутствием воды и света.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1940137-desyatki-vozmuschennyh-lyudey-nochyu-perekryli-trassu-v-almatinskoy-oblasti-video/