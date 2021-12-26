"Амбассадор нашей страны": фигуристка восхитила Казнет видеороликом с озера Кольсай

Ксения Панкратова. Фото: instagram.com/pankratova__k

Фигуриста Ксения Панкратова, запомнившаяся казахстанцам по видео с катанием на Большом Алматинском озере, поделилась новым роликом - на этот раз Ксения опробовала лед озера Кольсай, передает корреспондент NUR.KZ.

Видео Ксения опубликовала на своей странице в Instagram.

"Волшебный лед Кольсая", - подписала кадры девушка.

На видео казахстанка катается на льду Кольсайского озера в Алматинской области.

Менее чем за сутки пост забрал больше 1,6 тыс. отметок "Нравится" и десятки восторженных комментариев.

"Волшебно", "Как всегда красота красивая️!", "Ксения, вы - амбассадор нашей страны", "Как великолепно красиво", "Радуете волшебством", "Как всегда бесподобно!", "То чувство, когда Панкратова делает нашу страну знаменитой на весь мир через соцсети", - пишут восхищенные подписчики в комментариях.

Напомним, Ксения Панкратова прославилась после публикации видео с катанием на БАО. Правда, ролик вызвал неоднозначную реакцию, фигуристку даже вызвали в полицию.

После этого Ксения делилась похожим роликом с озера Каинды, станцевала на льду "Медео", а также опубликовала видео с катанием на озере Жасыбай в Баянаульском нацпарке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1948586-ambassador-nashey-strany-figuristka-voshitila-kaznet-videorolikom-s-ozera-kolsay/