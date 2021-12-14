Слухи о том, что технологии строительства АЭС давно устарели, обсуждают в Казнете

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В соцсетях пользователи обсуждают заявление о том, что сегодня якобы нет никакого смысла возводить атомные электростанции, так как этот способ получения энергии устарел.

Как передает официальный портал StopFake, это заявление является манипуляцией фактами, поскольку утверждение об устаревании атомных электростанций в корне неверно.

Сегодня во всем мире успешно функционируют 442 ядерных реактора и еще 51 находится на стадии строительства.

Современные атомные электростанции работают на ядерных реакторах поколений III и III+. Они отличаются долгим сроком эксплуатации (до 80 лет), высоким уровнем безопасности и прочностью: такой реактор способен выдержать прямой удар небольшого самолета.

Также сейчас активно разрабатываются проекты реакторов IV поколения. Это совместная международная инициатива. Среди участников такие страны, как Япония, Россия, Южная Африка, Южная Корея, Швейцария, Великобритания и США. Позже к форуму присоединились Швейцария и Австралия.

Реакторы нового поколения потенциально смогут быть гораздо более эффективными, чем их предшественники, вырабатывая в 100-300 раз больше энергии из того же количества ядерного топлива.

Более современными также станут и системы безопасности. В частности, разработчики намерены уйти от системы водного охлаждения, благодаря чему не будет рисков утечки или кипения.

Изменения коснулись и экологической стороны. К примеру, сейчас в России строят первый в мире ядерный реактор замкнутого топливного цикла.

Это значит, что уже отработанное ядерное топливо смогут перерабатывать неограниченное количество раз, используя его для дальнейшей выработки электроэнергии.

Также фактчекеры отмечают, что сравнение АЭС с солнечными или ветряными электростанциями неверно, поскольку атомные электростанции вырабатывают энергию постоянно, а энергия ветра и солнца непостоянна и во многом зависит от погодных условий.

Принимая эти факты во внимание, специалисты отметили, что АЭС является надежным и современным источником энергии.

Напомним, ранее эксперты опровергали слухи о том, что строительство АЭС на озере Балхаш приведет к полному исчезновению водоема.

Кроме того, о строительстве АЭС в Казахстане не раз высказывались как президент Касым-Жомарт Токаев, так и Елбасы Нурсултан Назарбаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1946897-sluhi-o-tom-chto-tehnologii-stroitelstva-aes-davno-ustareli-obsuzhdayut-v-kaznete/