Упрздрав Костанайской области выплатит 2 млн тенге медсестре, переболевшей COVID-19

Каукер Досова. Фото: tobolinfo.kz

Управление здравоохранения Костанайской области выплатит 2 млн тенге переболевшей коронавирусом медсестре. Такое решение принял Специализированный межрайонный административный суд региона, передает "ТоболИнфо".

Иск Каукер Досовой к управлению здравоохранения был удовлетворен. Суд признал действия ведомства, которое не направило документы медработника в комиссию, незаконными.

Теперь управление должно выплатить 2 млн тенге, плюс 150 тыс. тенге за представительские расходы.

Как стало известно, в июле 2020 года старшая медсестра Центра фтизиопульмонологии Каукер Досова, где лечили больных коронавирусом, заразилась на работе. Однако ведомство не начислило положенные выплаты, несмотря на поданную заявку.

Также судья вынесла частное определение в адрес управления здравоохранения за допущенные нарушения. Оно будет доведено до сведения акима Костанайской области для принятия мер дисциплинарного характера. Отчет должен быть направлен в суд в течение месяца.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1946344-uprzdrav-kostanayskoy-oblasti-vyplatit-2-mln-tenge-medsestre-perebolevshey-covid-19/