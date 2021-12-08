"Четыре дня лежал в больнице": аким Алматы рассказал о перенесенной болезни

Бакытжан Сагинтаев. Фото: СЦК РК

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев рассказал о своем самочувствии после перенесенной болезни. Отвечая на вопрос журналиста во время брифинга на площадке СЦК, он отметил, что чувствует себя лучше, передает NUR.KZ.

"Чувствую себя хорошо. Я "поймал" гнойную ангину, два дня с высокой температурой провалялся. И сейчас у меня голос подсел. Последствия той ангины, наверное, есть.

Вначале я дома пролежал до вечера, когда вечером стала высокой температура, я вызвал "скорую" и поехал в больницу", - рассказал аким.

Он сообщил, что четыре дня пролежал в центральной городской клинической больнице.

"Они меня на ноги поставили и сегодня я перед вами выступаю", - заключил Сагинтаев.

На прошлой неделе сообщалось, что Бакытжан Сагинтаев ушел на больничный из-за ангины. Позднее он появился на Almaty Investment Forum-2021, рассказав о болезни.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1945899-chetyre-dnya-lezhal-v-bolnitse-akim-almaty-rasskazal-o-perenesennoy-bolezni/