"Не дождутся": аким Алматы рассказал о своей болезни

Бакытжан Сагинтаев. Фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Бакытжан Сагинтаев, аким Алматы, поблагодарил алматинцев за переживания о его здоровье. Накануне стало известно, что градоначальник ушел на больничный, однако уже после обеда он принял участие в сессиях Almaty Investment Forum-2021.

Перед выступлением аким рассказал о своем самочувствии, сообщает Sputnik Казахстан.

"Я же тоже человек. Как говорится, мясо, кости… Как-то получилось так, что хроническая ангина моя не вовремя пришла. Несколько дней такая ситуация. Но, спасибо докторам. Они мне обещали, что в четверг поставят на ноги и что я смогу принять участие", - сообщил Сагинтаев.

Он отметил, что у него не получилось ранее принять участие в Форуме, но после обеда он присоединился к мероприятию.

"Спасибо за переживания. Я тоже посмотрел сети. Там обсуждают, переживают, желают скорейшего выздоровления. Тьфу, тьфу, тьфу, как говорят. Благодаря поддержке Всевышнего и докторов – не дождутся. Скоро я буду в строю. Прямо на днях уже", - заключил аким.

Ранее сообщалось, что аким Алматы ушел на больничный - у него диагностировали гнойную ангину.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1945010-ne-dozhdutsya-akim-almaty-rasskazal-o-svoey-bolezni/