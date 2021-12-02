Аким Алматы ушел на больничный

Бакытжан Сагинтаев. Фото: СЦК РК

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев ушел на больничный, об этом сообщили в пресс-службе акимата города. Отмечается, что у градоначальника диагностирована гнойная ангина, передает корреспондент NUR.KZ.

На вопрос журналистов о том, почему Сагинтаев не принял участие в Almaty Investment Forum-2021, в пресс-службе сообщили о болезни акима.

"Бакытжан Абдирович уже третий день находится на больничном. Утром не смог принять участие, так как принимал процедуры. У него гнойная ангина и температура", - рассказал пресс-секретарь акима Асет Мукажанов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1944960-akim-almaty-ushel-na-bolnichnyy/