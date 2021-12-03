Аким Нур-Султана рассказал, сколько в месяц его семья тратит на продукты

Алтай Кульгинов. Фото: СЦК

Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов в кулуарах СЦК рассказал, сколько его семья в месяц тратит на продукты питания, передает корреспондент NUR.KZ.

Представители СМИ задали Кульгинову вопрос о том, сколько в месяц зарабатывает аким столицы, а также какую часть средств он тратит на покупку продуктов питания.

На первую часть вопроса он ответил, что у всех руководителей регионов заработная плата примерно одинаковая.

"В среднем 250—300 тыс. тенге моя семья тратит на продукты питания, а у меня многодетная семья" – сказал аким.

Согласно информации из открытых источников, у Алтая Кульгинова четверо детей.

Напомним, на этот же вопрос ранее отвечал министр энергетики Магзум Мирзагалиев.

"Мы тратим порядка 200 тысяч тенге в месяц", – заявил тогда министр.

Между тем, согласно данным статистиков, во втором квартале текущего года казахстанцы в среднем на одного человека потратили на продукты питания 197 565 тенге. Получается, что в месяц расходы одного среднестатистического жителя страны на пропитание составили 65 855 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1945193-akim-nur-sultana-rasskazal-skolko-ego-semya-tratit-v-mesyats-na-produkty/