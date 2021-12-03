Восстановленного в должности прокурора вновь уволили в Павлодарской области

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В прокуратуре Павлодарской области сообщили, что прокурор Железинского района Карим Шугаев вновь освобожден от должности. Решение приняли в апелляционной инстанции. При этом проработать после восстановления он смог примерно месяц, передает корреспондент NUR.KZ.

Прокурор Железинского района лишился работы после инцидента с полицейским, который выстрел себе в плечо в здании надзорного органа. По результатам служебного расследования были уволены два человека - Карим Шугаев и Алибек Айтжанов.

В середине октября стало известно, что Шугаев обратился в суд с требованием восстановить его в должности.

В итоге в Есильском районном суде Нур-Султана встали на сторону лишившегося работы сотрудника. Однако после этого долго ему трудиться на посту не удалось.

"Прокурор Железинского района Шугаев был по решению суда первой инстанции восстановлен в должности, но на днях состоялось апелляционное рассмотрение, где было отменено решение первой инстанции, он был уволен из рядов прокуратуры", - сообщил начальник управления по защите общественных интересов прокуратуры Павлодарской области Кокумбаев Асхат.

Напомним, восстановиться в должности пытался и бывший заместитель прокурора Железинского района Алибек Айтжанов, ему в требованиях отказали.

Также в соцсетях появилось видео, как после выстрела полицейского сотрудники надзорного органа вместо оказания помощи начали спешно выносить из здания бутылки с "темной жидкостью".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1945141-vosstanovlennogo-v-dolzhnosti-prokurora-vnov-uvolili-v-pavlodarskoy-oblasti/