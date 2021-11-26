"Выносили лимонад": скандальное видео из прокуратуры объяснили в Павлодаре

Кадр из видео: Kozachkov offside

Бывший заместитель прокурора Железинского района попытался восстановиться в должности через суд, однако ему отказали. Алибек Айтжанов хотел доказать, что его лишили работы незаконно, в частности, требовал отметить протокол и решение дисциплинарной комиссии, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на Павлодарский областной суд.

В областном суде сообщили, что инцидент в прокуратуре Железинского района произошел 23 мая. Полицейского вызвали, чтобы обсудить уголовное дело. В ходе беседы Алибек Айтжанов стал высказывать претензии по поводу нагрузки и волокиты по делу.

Закончилась беседа тем, что страж порядка в коридоре прокуратуры выстрели себе в правое плечо из табельного оружия.

Позже в Сети появились кадры с камеры наблюдения, где запечатлен ажиотаж после инцидента. Видно, что вместо того, чтобы оказать помощь пострадавшему, сотрудники выносят из прокуратуры пакеты и бутылки "с темной жидкостью".

Долгое время скандальное видео официально не комментировали. Подробности озвучили в ходе рассмотрения дела по заявлению Алибека Айтжанова в суде. Он потребовал восстановить его в должности.

"Свой иск Айтжанов мотивировал тем, что им не было допущено нарушений служебной дисциплины, Этического кодекса государственных служащих и Кодекса чести сотрудников системы органов прокуратуры РК.

Полагает, что употребление пива в рабочем кабинете не подтверждено медицинским освидетельствованием, вынос бутылок с квасом, лимонадом из здания прокуратуры не является изменением обстановки места происшествия, доводы о неоказании помощи раненому полицейскому, создании общественного резонанса, негативно повлиявшего на имидж надзорного органа, считает несостоятельными", - указали в Павлодарском областном суде.

Разбирательства в суде для экс-сотрудника не увенчались успехом. В иске отказано в полном объеме.

В суде пришли к выводу, что Айтжанов все же допустил действия, которые подрывают авторитет прокуратуры. Выразилось это "в выносе бутылок с неустановленным содержимым, неоказании помощи раненому полицейскому, создании условий для имевшего место негативного общественного резонанса".

Напомним, поводом для увольнения прокурора Железинского района Карима Шугаева и его заместителя Алибека Айтжанова послужил инцидент, в ходе которого полицейский выстрелил себе в плечо. Ранее Карим Шугаев был восстановлен в должности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1944153-vynosili-limonad-skandalnoe-video-iz-prokuratury-obyasnili-v-pavlodare/