365 млн тенге выделят из бюджета на ликвидацию последствий урагана в Таразе

Последствия урагана. Фото: NUR.KZ

Жамбылские чиновники озвучили сумму ущерба от урагана, который обрушился на регион 17 ноября. На восстановление кровли зданий, по скромным подсчетам, понадобится 365 миллионов тенге, передает телеканал КТК.

17 ноября по Жамбылской области пронеслась разрушительная буря. В Таразе сильным ветром сорвало крыши домов и зданий, повалило деревья, сносило людей и машины.

Изначально сообщалось о 18 пострадавших в результате урагана, позже их число выросло до 53.

Тогда же сообщалось, что в результате урагана погиб 17-летний подросток - его снесло ветром с крыши частного дома.

Десятки тысяч жителей остались без электричества из-за того, что ветер повредил линии электропередач. Электрикам понадобилась неделя, чтобы все восстановить.

Но подсчитать ущерб от разрушительной стихии чиновники смогли лишь сейчас. По их данным, в результате непогоды пострадало 1206 объектов. Большую часть из них уже отремонтировали за счет спонсоров.

Восстановить нужно еще 121 объект - это школы, детские сады, дома культуры. На эти работы из местного бюджета выделят 365 миллионов тенге.

Между тем жители некоторых многоэтажек, где частично повредило кровлю, рассказали журналистам, что они до сих пор не дождались никакой помощи от властей.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1945048-365-mln-tenge-vydelyat-iz-byudzheta-na-likvidatsiyu-posledstviy-uragana-v-taraze/