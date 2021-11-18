17-летний парень погиб во время урагана в Жамбылской области

Последствия урагана. Фото: NUR.KZ

17-летний парень погиб во время разрушительного урагана в Жамбылской области. Всего на сегодняшний день за медицинской помощью обратились 53 человека. Об этом сообщили в управлении здравоохранения региона, передает корреспондент NUR.KZ.

По информации ведомства, медицинская помощь понадобилась 53 жителям региона. В городскую многопрофильную больницу в Таразе обратились 43 человека, госпитализированы четверо.

В Жамбылскую многопрофильную детскую больницу поступили 4 ребенка, троих положили в стационар, один получает лечение амбулаторно.

В Байзакскую районную больницу обратились 6 человек, одного госпитализировали, пятеро лечатся дома.

В управлении здравоохранения региона также сообщили, что в результате урагана погиб юноша 2004 года рождения. Он упал с крыши и скончался на месте происшествия.

В ведомстве добавили, что подавляющее большинство людей пострадали от падения окон, деревьев, ворот, они получили травмы головы, конечностей и т.д.

Напомним, накануне по Жамбылской области пронеслась разрушительная буря. Сильным ветром сорвало крыши домов и зданий, повалило деревья, сносило людей и машины. По первоначальным данным, в результате разгула стихии пострадали 18 человек. По состоянию на сегодняшний день их число увеличилось.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1942787-17-letniy-paren-pogib-vo-vremya-uragana-v-zhambylskoy-oblasti/