Рваные раны и переломы: 18 человек пострадали из-за непогоды в Жамбылской области

Кадр из видео: ВТВС | В Таразе всегда солнечно

Сегодня на территории Жамбылской области разыгралась непогода. Сильным ветром были сорваны крыши жилых домов и зданий, повалены деревья и остановки общественного транспорта. По информации управления здравоохранения региона, на данный момент известно о 18 пострадавших в результате разгула стихии, передает корреспондент NUR.KZ.

По данным медиков, в результате упавших на людей и машины веток и шифера 18 человек получили различные травмы. Среди них ушибленные рваные раны лица и рук, закрытые переломы ног и ребер, гематомы, закрытые черепно-мозговые травмы, вывихи.

В ДЧС Жамбылской области сообщили, что к настоящему времени известно, что в Таразе были повреждены кровли 12 школ и 4 детских садов. На улицах обрушились 10 опор линии электропередачи. Сломаны 12 остановок и 32 светофора. Была временно приостановлена подача тепла. В связи со сложной ситуацией учащихся школ отправили по домам.

Напомним, сегодня полицейские Жамбылской области предупредили об ухудшении погодных условий. Они записали видео, наглядно демонстрирующее обстановку на дорогах. Самих стражей порядка сносило сильным ветром.

В Таразе наблюдалась пыльная буря, повреждены ряд объектов. Людей просили без надобности не выходить на улицу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1942671-rvanye-rany-i-perelomy-18-chelovek-postradali-iz-za-nepogody-v-zhambylskoy-oblasti/