Приведет ли амнистия к росту преступности в Казахстане, рассказали в МВД

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Глава МВД РК в ходе заседания мажилиса расказал, может ли амнистия в связи с тридцатилетием Независимости страны привести к росту преступности, передает корреспондент NUR.KZ.

Депутат Амерхан Рахимжанов в ходе обсуждения проекта закона об амнистии поинтересовался, не приведет ли освобождение осужденных к повышению уровня преступности.

Ерлан Тургумбаев в ответ сообщил, что амнистии подлежат лица, осужденные по преступлениям средней тяжести и по не особо тяжким преступлениям.

"После освобождения – есть у нас служба пробации, участковые – все эти лица будут проходить профилактику. Во-вторых, они будут трудоустраиваться. Если будут правонарушения, то законом предусмотрены нормы – они будут, конечно же, привлекаться к ответственности", – резюмировал министр.

Ранее глава МВД рассказал, кого выпустят по амнистии в честь тридцатилетия Независимости республики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1940282-privedet-li-amnistiya-k-rostu-prestupnosti-v-kazahstane-rasskazali-v-mvd/