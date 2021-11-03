Амнистия в Казахстане: кого выпустят в честь 30-летия Независимости

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Депутаты мажилиса на пленарном заседании Палаты одобрили проект закона "Об амнистии в связи с тридцатилетием Независимости Республики Казахстан", передает корреспондент NUR.KZ.

Ерлан Тургумбаев сообщил, что цель законопроекта - освобождение от отбывания наказания за преступления небольшой и средней тяжести, а также сокращение неотбытого срока наказания за некоторые тяжкие и особо тяжкие преступления.

"Амнистия будет применена в отношении ветеранов, несовершеннолетних, граждан преклонного возраста, инвалидов 1-2 групп и другим лицам, не предоставляющим серьезную угрозу безопасности гражданам и государству", - добавил министр.

Он сообщил, что в стране в 64 учреждениях и 16 следственных изоляторах содержатся более 34 тысяч человек, из них в отношении 30 тысяч осужденных вынесены судебные приговоры, 4000 арестованы и находятся под следствием. Из них 93% совершили тяжкие и особо тяжкие преступления, порядка 45% - ранее привлекались к уголовной ответственности. Кроме этого, более 32 тысяч человек состоят на учете службы пробации.

"По предварительным расчетам, под действие амнистии подпадут 2236 осужденных и 11 310 лиц, состоящих на учетах службы пробации.

Во-первых, выйдут на свободу около 1000 лиц, также 3,8 тысячи человек будут сняты с учета службы пробации.

Во-вторых, сокращение неотбытого срока наказания будет применено к 1294 осужденным и лицам, состоящим на учете в службе пробации. В-третьих, будут сокращены 5000 уголовных дел, находящихся в досудебном производстве, из них более 1674 лиц будут освобождены от уголовной ответственности, в отношении 1471 человека будут применены положения по сокращению срока наказания или освобождению.

Не предусмотрена амнистия для лиц, совершивших особо опасные преступления", - резюмировал глава МВД.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1940280-amnistiya-v-kazahstane-kogo-vypustyat-v-chest-30-letiya-nezavisimosti/