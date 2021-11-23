Сроки завершения строительства развязки на Кульджинском тракте назвали в полиции Алматы

Место строительства. Фото: пресс-служба ДП города Алматы

В алматинской полиции рассказали о ходе строительства развязки на Кульджинском тракте, а также назвали сроки окончания работ, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП города Алматы.

Как сообщили в ведомстве, строительно-монтажные работы выполняются по графику и по мере изъятия земельных участков для государственных нужд, а также по мере выделения бюджетных средств.

Как сообщил начальник Управления административной полиции ДП города Алматы Нурлан Аманбек, сейчас в рамках строительства развязки уже выполнены работы по устройству объездных дорог, сооружены все 14 опор, а также возведена эстакада №1 по северной стороне.

"Вместе с тем, ведутся работы по сооружению тоннельной части, устройству армогрунтовых подпорных стен, сооружению эстакады №2 по южной стороне, переустройству инженерных сетей.

Кроме того, открыто движение по северной эстакаде по Кульджинскому тракту, что намного улучшит организацию дорожного движения в районе строительства транспортной развязки на пересечении улицы Бухтарминская с Кульджинским трактом", - информировал полковник полиции.

Спикер также заявил, что открытие движения во всех направлениях должно состояться уже в первом полугодии 2022 года.

Окончательный срок завершения строительства намечен на четвертый квартал 2022 года.

Напомним, что ранее аким города Алматы Бакытжан Сагинтаев пообещал открыть движение по эстакаде на Кульджинском тракте до конца ноября. Через 4 дня после этого заявления движение было открыто.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1943589-sroki-zaversheniya-stroitelstva-razvyazki-na-kuldzhinskom-trakte-nazvali-v-politsii-almaty/