Назерке Карманова представила ролик-визитку для конкурса "Мисс мира"

Назерке Карманова. Фото: instagram.com/misskazakhstan_official

Одна из победительниц конкурса "Мисс Казахстан 2021" Назерке Карманова показала свою видео-визитку для участия в "Мисс мира", передает корреспондент NUR.KZ.

В своем ролике Назерке рассказала о родине, отметив красоту ее природы и указав на уникальность культуры и традиций. Все это сопровождается кадрами, снятыми с дрона.

В этом году конкурс "Мисс мира" пройдет 17 декабря. Нашу страну на нем представит жительница Актобе Назерке Карманова, завоевавшая неделю назад титул "Мисс Казахстан".

Всего в конкурсе участвовали 28 красавиц, наряду с Кармановой его победительницами стали Анна Глубоковская из Караганды и "Мисс Нур-Султан" Айдана Акантаева. Обе они представят Казахстан на международных конкурсах "Мисс земля" и "Мисс Вселенная".

Что касается Кармановой – ей 23, сама она родом из Актобе, является выпускницей Казахско-Русского международного университета. По профессии – бухгалтер. Сейчас живет в Алматы и работает менеджером в банке.

"Мисс мира" – проводимый ежегодно международный смотр красоты, появился в Великобритании в 1951 году. Наряду с "Мисс Вселенная" и "Мисс Земля" это событие является одним из самых известных соревнований красавиц в мире. Телеаудитория финального шоу охватывает зрителей более чем в 200 странах на всех континентах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1943532-nazerke-karmanova-predstavila-rolik-vizitku-dlya-konkursa-miss-mira/