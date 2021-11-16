Токаев: Мы должны защитить школьников и студентов от любой опасности

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании НСОД высказался о важности обеспечения безопасности студентов и школьников в организациях образования страны, передает корреспондент NUR.KZ.

Глава государства отметил, что обеспечение безопасности в школах, колледжах и вузах страны - важный вопрос сегодняшнего дня.

«Мы должны защитить школьников и студентов от любой опасности. В организациях образования должны быть внедрены единые и простые правила обеспечения безопасности детей. Для этого необходимо разработать для них единые требования. Сейчас организации образования на год заключили договоры с охранными предприятиями. Но его заключают, как правило, в начале года, то есть, по сути, в середине учебного года. Такие договоры следует заключать на делительный срок, например на три года», - отметил президент.

Для этого, добавил Токаев, необходимо ввести соответствующие изменения в законодательство.

Нужно также, по его словам, обучать школьников, учителей и родителей тому, как вести себя в случае чрезвычайной ситуации. Это позволит, отметил глава государства, каждому в случае опасности принять правильное решение и спасти свою и чужие жизни.

Напомним, также сегодня президент заявил о введении возможности для казахстанцев самим продавать свое залоговое имущество вместо банков в случае просрочек. Также на мероприятии было предложено разрешить избираться на должность акимов сел гражданам без высшего образования.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1942484-tokaev-my-dolzhny-zaschitit-shkolnikov-i-studentov-ot-lyuboy-opasnosti/