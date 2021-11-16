Рост цен на квартиры в Казахстане объяснил глава МИИР

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Елизавета Алексеева

Министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов в кулуарах правительства рассказал, чем обусловлен рост цен на недвижимость в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Бейбут Атамкулов сообщил, что государство в пандемию вложило огромные деньги в строительство инфраструктуры и жилья. Эту практику он назвал нормальной в кризисный период - так население обеспечивается стабильной работой.

Между тем, по его словам, есть несколько факторов, влияющих на цены на жилье.

«Да, есть очень много факторов, в том числе фактор рынка спроса, фактор появления на рынке свободных денег. Очень правильное решение было поддержать население страны, чтобы они могли использовать часть пенсионных денег на улучшение жилищных условий. Но этот фактор субъективный, то есть, вы получаете деньги и можете их расходовать.

В один и тот же момент появляется высокий спрос на одну квартиру. Если раньше был 1 покупатель, то потом появилось 5. Если у вас есть квартира и вы хотите ее сдать в аренду или продать, вы видите, что появился клиент, а на следующий день позвонил второй, третий. На этом фоне думаете поднять цену. Это нормально в любом обществе. Поведение одного человека может экстраполироваться на других. На рынке появляется ажиотаж», - пояснил министр.

По его словам, был проведен анализ цен на квартиры.

«У нас есть государственная экспертиза по социальным проектам, там, где были государственные деньги, мы увидели входную цену 180-200 тысяч тенге за квадратный метр. А потом мы видим выходную, за сколько продают. Мы говорим застройщикам: «Объясните, почему у вас произошел рост. При том, что вся ваша сметная стоимость рассчитана под стоимость арматуры по такой цене. Насколько влияет стоимость арматуры в одном квадратном метре? Это всего 14% при монолитном, чуть меньше при каркасном и сколько тенге у вас должно. То есть цены, которые они заявили, и расчетные цены они не сопоставимы», - добавил Атамкулов.

При этом глава МИИР сообщил, что его ведомство «не может влиять и давить на рынок».

«Мы не имеем на это право. Но указать на их действия в антимонопольный орган может. Мы только ведем политику. Мы должны обеспечить производство, обеспечить условия для производства, а вот дальше стимулирующие продажи, МТИ (Министерство торговли и интеграции - прим. ред.)», - резюмировал Бейбут Атамкулов.

Ранее он рассказал, почему растут цены на автомобили.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1942436-rost-tsen-na-kvartiry-v-kazahstane-obyasnil-glava-miir/