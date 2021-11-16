Рост цен на автомобили в Казахстане, объяснил глава МИИР

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Глава МИИР Бейбут Атамкулов в кулуарах правительства рассказал, чем обусловлен рост цен на автомобили в стране, передает корреспондент NUR.KZ.

Министр заявил, что рост цен на автомобили наблюдается не только в Казахстане. Такой же рост, по его словам, произошел одинаково в соседних странах, например, в России и Китае, а также на рынке европейских стран.

"Многие ссылаются на те базовые марки, которые выпускаются в Казахстане, но в то же время цены выросли и на другие марки, такие как BMW, Mercedes, Toyota и другие марки, которые вообще не производятся в Казахстане", - подчеркнул министр.

По его словам, на рост цен на автомобили влияет в первую очередь восстановление спроса со стороны населения.

"В первую очередь, это спрос, который образовался. Это отложенный спрос. Если вы помните, во время пандемии люди практически сидели дома, банки не работали, люди не могли даже проплатить квартиры. Могли только пойти в продуктовые магазины. Многие салоны автомобилей, туристические услуги упали. Теперь, когда потихоньку карантинные требования смягчились, большой рост идет особенно по услугам торговли. Вот в это время пошел рост спроса", - считает Атамкулов.

Повлиял на цены, по его словам, также сбой, который произошел в системе поставок чипов и электронных схем.

"Основными поставщиками этих товаров являются Тайвань, Китай, на них были наложены те санкции, которые были наложены на китайские товары США. Тут просто огромная бочка аспектов, которые повлияли. Это поставка сырья, производство чипов, чипы не поставлены на предприятия, и многие европейские и японские автомобильные предприятия, в том числе и корейские, приостановили производство машкомплектов", - добавил министр.

Между тем, заявил он, несмотря на внешние факторы, казахстанский автопром демонстрирует рост: в этом году произведено 65 тысяч автомобилей, что больше показателя 2020 года, когда было произведено 53 тысячи автомобилей.

Ранее сообщалось, что Казахстан оказался в списке стран с самыми низкими ценами на авто.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1942397-rost-tsen-na-avtomobili-v-kazahstane-obyasnil-glava-miir/