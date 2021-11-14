Как бороться с курьерами, нарушающими ПДД, придумали в Алматы

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Бороться с нарушающими ПДД курьерами намерены в Алматы. Теперь боксы курьеров доставки будут пронумерованы, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

Руководители компаний, оказывающих подобные услуги пришли к такому решению в результате ряда рабочих встреч на базе ДП Алматы.

Первый замначальника ДП города Нурлан Алмасбеков рассказал о нововведении.

По его словам, в числе первых на призыв дисциплинировать курьеров, во избежание совершения ими каких-либо нарушений, откликнулись представители двух популярных сервисов по доставке еды.

"Одним из решений была обязательная нумерация рабочих боксов курьеров. Причем, согласно договоренности, этот номер должен четко просматриваться с разных ракурсов и отражаться в темное время суток", - сообщил он.

Алмасбеков отметил, что бывали случаи, когда доставщики скрывались с места ДТП. Теперь очевидцы смогут сообщить номер на боксе работника курьерской службы.

С некоторыми курьерскими фирмами уже заключен меморандум, отметили в полиции.

"В последние годы на дорогах нашего города появилось большое количество мопедов, мотоциклов и скутеров, в связи с чем, наблюдается рост дорожно-транспортных происшествий с их участием. Одна из основных причин аварий это – неосторожная езда, отсутствие специальных средств защиты и несоблюдение правил безопасности вождения. Возросло количество курьеров, пользующихся указанным видом транспорта", - отметил Алмасбеков.

По его словам, курьеры на мототранспорте зачастую допускают грубейшие нарушения ПДД.

Напомним, что в Алматы произошли несколько резонансных ДТП с участием курьеров. Например, в марте курьер на мопеде сбил детскую коляску и скрылся с места ДТП.

Также мы писали, что у курьеров в южной столице начали отбирать мопеды. В полиции Алматы назвали причины такого решения

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1942102-kak-borotsya-s-kurerami-narushayuschimi-pdd-pridumali-v-almaty/