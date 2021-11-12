"Куда смотрели учителя и инспектор?": мальчика избили в школьном туалете в Актау

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Родители девятиклассника из Актау заявили, что их ребенка избили в школьном туалете за то, что он отказался отдавать деньги ребятам из параллельного класса. Сейчас подросток в больнице. Ситуацию прокомментировали в учебном заведении, передает телеканал КТК.

У пострадавшего школьника диагностировали гематому головного мозга и перелом челюсти. Сейчас мальчик находится в тяжелом состоянии.

"Мой сын утром как обычно ушел в школу. А затем мне позвонили и сказали, что его избили. Его прямо во время урока позвали несколько учеников из параллельного класса. Как выяснилось, они не первый раз вымогали у него деньги. Он даже боялся выходить из класса в столовую. Когда он отказался платить, его избили в школьном туалете.

Мы отправляли сына в школу здоровым. Кто теперь за это ответит? Куда смотрели учителя и школьный инспектор? В школе есть камеры – для чего?" - возмущена мама пострадавшего мальчика Бибигуль Жонабаева.

По данным телеканала, дело об избиении ученика будет рассматривать комиссия по делам несовершеннолетних.

Между тем о состоянии 14-летнего пострадавшего рассказали врачи. Мальчику предстоит еще как минимум две недели провести в больнице.

В школе заявили, что раньше подобных ситуаций не было. После произошедшего со всеми учениками провели профилактическую беседу.

"У нас в школе установлены 36 камер видеонаблюдения. Каждая запись сохраняется в течение месяца. Но в туалете камеры, конечно, не установлены. У нас каждый раз проходят профилактические мероприятия, мы разъясняем учащимся правила поведения. Раньше такого у нас в школе не было. Поэтому сейчас мы провели собрание со старшеклассниками с участием ювенальной полиции", - рассказала директор школы № 20 города Актау Зарухан Мамутова.

Источник: КТК

Напомним, ранее похожий случай произошел в Туркестанской области, но закончился он трагически - 10-летний мальчик умер после избиения в школьном туалете. Родители малыша рассказали, что ему отбили печень и повредили голову. Позже трагедию прокомментировали в МОН.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1942016-kuda-smotreli-uchitelya-i-inspektor-malchika-izbili-v-shkolnom-tualete-v-aktau/