Владельцы авто с российскими номерами вышли на площадь в Уральске

Фото: NUR.KZ

В Уральске водители машин с российскими номерами вышли на центральную площадь. Люди просят решить вопрос с регистрацией их автомобилей, передает корреспондент NUR.KZ.

На площадь Абая, рядом с которой находятся акиматы ЗКО и Уральска, вышли порядка 60 водителей. Они просят власти отменить дорогой утильсбор и зарегистрировать их транспортные средства в Казахстане.

"Мы покупали машины в России из-за недорогой цены. Такой же автомобиль, как у меня, в Казахстане стоит на 1,5 миллиона дороже. Когда я покупал машину, никто не говорил, что это незаконно. Сейчас машины останавливают и водворяют на штрафстоянки. У нас нет больших денег для выплаты дорогого утильсбора. Просим решить вопрос", - говорит Виталий.

Фото: NUR.KZ

Ситуацию прокомментировали в департаменте полиции Западно-Казахстанской области.

"Из 88 тысяч машин с российской регистрацией 9 тысяч передвигаются по дорогам нашей области. Из них подлежат регистрации только 290 транспортных средств. Они отвечают классу Евро 5. Более 5 тысяч автомашин - старше 15 лет. Их техническое состояние неудовлетворительное. С начала года водители машин с иностранной регистрацией совершили 89 ДТП, в которых 32 человека погибли и 122 получили ранения", - отметил начальник управления МПС ДП ЗКО Мерхат Аженов.

В полиции добавили, что за время проведения рейдов в ЗКО на штрафстоянки водворили 39 автомобилей. 21 машину водители уже забрали, заплатив штрафы. Однако ездить на таких транспортных средствах нельзя, пока водители не решат вопрос с учетом транспортных средств в Казахстане.

Ранее в МВД заявили, что машины с российскими номерами без причины останавливать не будут. Также стало известно, что в ЗКО около 500 подписей собрали водители таких авто.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1941516-vladeltsy-avto-s-rossiyskimi-nomerami-vyshli-na-ploschad-v-uralske/