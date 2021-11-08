Контрольный обход в рамках переписи населения завершили в Казахстане

Иллюстративное фото: Pixabay.com

Сегодня в полночь завершился контрольный обход в рамках переписи населения. По итогам основного этапа и контрольного обхода опросом охвачено более 19,6 миллионов респондентов, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Бюро нацстатистики.

Граждане, не принявшие участие в основном этапе переписи, могли пройти перепись онлайн на сайте sanaq.gov.kz, через портал eGov, а также через мобильное приложение Aitu.

В настоящее время Бюро национальной статистики приступило к обработке данных.

Предварительные итоги переписи опубликуют в декабре.

В Бюро напомнили, что в рамках мероприятия, помимо постоянно проживающих в стране граждан, переписывается и временно отсутствующее в стране население, временно находящиеся в стране иностранцы, лица без гражданства и беженцы.

При этом, отмечается, что впервые при опросе в рамках переписи населения были полностью исключены бумажные носители. Функцией онлайн-переписи воспользовались более 42 процентов респондентов.

Интервьюеры, работавшие согласно договору о возмездном оказании услуг, использовали планшеты.

В Бюро нацстатистики поблагодарили граждан за проявленную активность.

Напомним, что перепись населения проводилась с 1 сентября по 30 октября.

Контрольный обход в рамках переписи проводился неделю с 1 ноября.

Также мы писали о том, какое наказание ждет казахстанцев, которые не прошлиы перепись.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1941131-kontrolnyy-obhod-v-ramkah-perepisi-naseleniya-zavershili-v-kazahstane/