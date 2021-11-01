Контрольный обход в рамках переписи населения начался в Казахстане

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Сегодня, 1 ноября, в Казахстане стартовал контрольный обход в рамках переписи населения. Данный этап продлится до 8 ноября, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Бюро национальной статистики.

Как сообщили в Бюро, инструкторы-контролеры совместно с интервьюерами в течение 7 дней после завершения переписи населения проводят контрольный обход респондентов с охватом 10-ти процентов жилищ на каждом счетном участке.

Данный этап продлится до 8 ноября и проводится с целью проверить полноту учета населения и достоверность качества данных при проведении переписи населения 2021 года.

Эта мера позволит убедиться в том, что интервьюеры посетили каждое жилище и переписные листы заполнены на всех проживающих респондентов.

Далее приводится официальная статистика по переписи населения в Казахстане.

По состоянию на 1 ноября переписью населения охвачено 19 450 179 человек или 100,2% от населения страны (на 1 августа население страны составляло 19 029 507 человек).

В Бюро нацстатистики уточнили, что в рамках мероприятия переписывается и временно отсутствующее в стране население: командированные за границу на срок более 12 месяцев (сотрудники дипломатического корпуса, представительств РК за рубежом и их семьи); выехавшие за границу по контрактам на срок менее года и студенты, обучающиеся по программе "Болашак" и по обмену; туристы и граждане, временно выехавшие за пределы страны по разным причинам; временно (менее 12 месяцев) находящиеся в стране иностранцы, лица без гражданства и беженцы.

По итогам опросов будет получена информация по наличному и постоянному населению."

Под "наличным населением" подразумевается количество людей, фактически находящихся в конкретном населенном пункте в период проведения переписи.

В данную категорию граждан, помимо постоянно проживающих, включаются временно проживающие, а также нерезиденты. То есть, здесь учитываются граждане, которые приехали в гости, на отдых, по работе и так далее, а также туристы и иностранцы, временно находящиеся в стране.

В категории "постоянное население" отразятся, помимо постоянно проживающих, временно отсутствующие. Временно отсутствующие - это лица, выехавшие на определенный период за пределы населенного пункта, в котором проживают. Это могут быть поездки к родным, в отпуск, по работе, либо для иных целей.

Отмечается, что функция онлайн-переписи останется доступной до 8 ноября. Заполнить анкеты, как и прежде, можно будет на сайте sanaq.gov.kz, авторизовавшись через портал eGov и через мобильное приложение Aitu.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что грозит казахстанцам, которые не пройдут перепись населения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1939962-kontrolnyy-obhod-v-ramkah-perepisi-naseleniya-nachalsya-v-kazahstane/