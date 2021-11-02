"Угроза безопасности детей": скандал в школе с участием Айны Бакеевой прокомментировали в МОН

Школьнику оказывают медицинскую помощь. Кадр из видео: instagram.com/megapolis.kz

Глава МОН на аппаратном совещании ведомства подверг критике работу директоров школ по вопросу обеспечения безопасности детей – во второй половине ноября по всей стране будет проведена дополнительная проверка объектов образования, передает корреспондент NUR.KZ.

В качестве примера Асхат Аймагамбетов привел ситуацию, которая произошла в столичной гимназии №58.

"Говоря о безопасности, нельзя не сказать о факте, который произошел в 58-й гимназии столицы. Был случай входа в здание школы, нарушения правил внутреннего распорядка, с угрозой срыва занятий посторонними лицами. Школа своевременно не отреагировала, по алгоритму меры не были приняты, и, в целом, можно сказать, что допустила угрозу для безопасности детей. Самая главная ценность – это безопасность и жизнь детей. Школа и любая организация образования должны обеспечить полную безопасность", – отметил министр.

Как отметил министр, все алгоритмы, решения, техника, камеры – все это должно работать именно на выполнение этих целей.

"А что, если бы это были совершенно другие лица? Более того, о данном нарушении стало известно спустя несколько дней. То есть, школа не только своевременно и адекватно не отреагировала, как должна была это сделать, но и, фактически, можно сказать, скрыла данный факт, проявила бездействие", – отметил глава МОН.

Произошедшая ситуация, по мнению Аймагамбетова, показывает, что данная проблема полностью не решена.

"Поэтому во второй половине ноября по всей стране будет проведена дополнительная проверка. Необходимое время дано, решение есть, средства выделены, есть возможность решить проблему. Повторю, что самая главная задача – безопасность детей", – резюмировал он.

Об инциденте, который описан выше, стало известно на прошлой неделе. Сообщалось, что 5 октября в школу пришли несколько женщин, среди них оказалась известный врач Айна Бакеева. Они снимали на камеру процесс, как они сами уверяют, вакцинации школьника. При этом женщины утверждали, что школьника якобы вакцинируют без согласия на то родителей.

На самом же деле, как пояснили в администрации школы, ребенок пожаловался на плохое самочувствие, в связи с чем ему оказывали необходимую медпомощь.

Позже стало известно, что Айну Бакееву признали виновной в совершении мелкого хулиганства и арестовали на 10 суток.

Отметим, что Айна Бакеева, имеющая медицинское образование и работавшая врачом, известна среди пользователей Казнета резкими высказываниями – так, вакцинацию от КВИ она назвала "фашизмом в чистом виде".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1940130-ugroza-bezopasnosti-detey-skandal-v-shkole-s-uchastiem-ayny-bakeevoy-prokommentirovali-v-mon/