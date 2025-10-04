Шону Комбсу (рэперу P. Diddy) вынесли приговор в Нью-Йорке. Музыкант получил 50 месяцев тюрьмы по обвинениям в перевозке людей для занятия проституцией, передает Sky News.

Как отмечает канал, хип-хоп магнат был признан виновным в двух преступлениях, связанных с проституцией, но с него были сняты более серьезные обвинения в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации и рэкете.

P. Diddy был приговорен к более чем четырем годам заключения по обвинению в проституции, связанному с его бывшими подругами и мужчинами-работниками секс-бизнеса.

Также рэпер должен оплатить штраф в размере 500 000 долларов.

Напомним, прокуроры просили для Шона Комбса как минимум 11 лет тюрьмы. Они утверждали, что приговор должен отражать "десятилетия неконтролируемого насилия" и "десятилетия психологического, эмоционального и физического ущерба, который он причинил". Процесс стартовал в мае в федеральном суде Манхэттена. P. Diddy обвинили в изнасилованиях, насильственном перемещении людей для их сексуальной эксплуатации, принуждении к проституции и рэкете. В июле присяжные признали Шона Комбса виновным по двум из пяти пунктов обвинения. Так, рэпер был оправдан по обвинению в рэкете и секс-торговле, но признан виновным по двум эпизодам перевозки людей с целью их вовлечения в проституцию. Конкретное наказание ему должен был определить суд.

