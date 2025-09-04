"Городские власти приняли решение": Макс Корж впервые высказался об отмене концертов в Алматы

Известный певец Макс Корж впервые публично высказался о дважды отмененном концерте в Алматы, а также поделился своим мнением о причинах решения, передает NUR.KZ.

Макс Корж на своей странице в Instagram сделал заявление об отмене концерта в Алматы.

"Снова не удалось с вами встретиться. Мы делали все возможное для того, чтобы этот концерт состоялся, но мы очень сильно качнули в Варшаве (имеет в виду свой недавний концерт в столице Польши - прим. ред.). Городские власти твердо приняли для себя решение, что не вывезут концерт в Алматы. Никто не захотел брать на себя эту ответственность, несмотря на то, что концерт был разрешен. В этом и есть вся проблема, а дальше стадион взял на себя ответственность", - заявил Корж.

Он также заявил, что не собирается менять мнение о казахстанцах. По его словам, за эти дни жители нашей страны пытались оказать любую помощь. Он призвал своих поклонников, которые приехали в Алматы хорошо отдохнуть, но не стал называть новые даты концертов.

Напомним, на прошлой неделе дирекция спортивных сооружений города сообщила, что концерт отменен из-за отсутствия полного пакета разрешительных документов.

Накануне организаторы концерта Макса Коржа в Алматы, который должен был состояться 6 сентября, официально подтвердили, что выступления не будет.

Отметим, это уже не первая отмена концерта Макса Коржа в Алматы. В 2024 году его выступление также должно было состояться на Центральном стадионе, но его отменили из-за пересечения с футбольными матчами.

