Поклонникам Макса Коржа сообщили окончательное решение по концерту в Алматы

Организаторы концерта Макса Коржа в Алматы, который должен был состояться 6 сентября, официально подтвердили, что выступления не будет, передает NUR.KZ.

На прошлой неделе в дирекции спортивных сооружений Алматы сообщили, что концерт Макса Коржа не состоится. Однако организаторы мероприятия сразу же выступили с заявлением, что пытаются решить проблему и ведут переговоры.

"На данный момент ведутся переговоры по возникшей проблеме. Мы понимаем, как сильно вы ждете этой встречи, и обещаем держать вас в курсе всех новостей. В ближайшее время мы опубликуем официальное заявление с подробностями", - обнадежили тогда организаторы.

Но спустя несколько дней фанатам певца объявили окончательное решение - концерта все же не будет.

"В целом было продано 35 тыс. билетов. В процессе появился пост на официальном аккаунте дирекции об отмене, связанный с техническим состоянием поля, после нам сообщили, что выданное разрешение не является актуальным на текущий момент, к сожалению, новое разрешение мы так и не получили. Официально заявляем: концерт Макса Коржа на Центральном стадионе 6 сентября не состоится.

Мы вложили колоссальные средства и силы в подготовку концерта. Мы хотим подчеркнуть: подготовка велась до последнего момента, и мы сделали все возможное, чтобы концерт состоялся. К сожалению, обстоятельства сложились иначе.

Приносим искренние извинения каждому зрителю и отдельно приносим извинения тем, кто уже прилетел и приехал в Алматы из других стран. Мы очень надеемся на ваше понимание", - сказано в сообщении.

Сообщается, что все купленные билеты будут возвращены по месту их приобретения.

Напомним, на прошлой неделе дирекция спортивных сооружений города сообщила, что концерт отменен из-за отсутствия полного пакета разрешительных документов.

Отметим, это уже не первая отмена концерта Макса Коржа в Алматы. В 2024 году его выступление также должно было состояться на Центральном стадионе, но его отменили из-за пересечения с футбольными матчами.

