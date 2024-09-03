Свои концерты в Алматы отменили группа Placebo и Макс Корж

В начале осени в Алматы были запланированы концерты группы Placebo и исполнителя Макса Коржа. Однако выступления артистов отменили в южной столице, передает NUR.KZ.

Об отмене запланированного в Алматы концерта группа Placebo сообщила в Instagram-аккаунте.

"С сожалением сообщаем, что 8 сентября мы не сможем выступить на фестивале Park Live в Алматы, Казахстан. На это есть веские косвенные причины, не связанные с профессионализмом организаторов", - отмечается в посте группы.

Стало известно, что отменяется выступление группы и в Тбилиси, запланированное на 12 сентября.

Кроме этого, в Алматы также отменен концерт певца и композитора Макса Коржа, который должен был состояться в начале октября. Об отмене артист также сообщил в Instagram.

"Концерта в этом году не будет. Делали все возможное, чтобы успеть с вами встретиться в этом году, но в этот раз удача не на нашей стороне. По техническим причинам проведение концерта не представляется возможным. Приносим извинения за неудобства. Увидимся уже в следующем году", - написал певец в соцсети.