Экс-помощница обвинила Канье Уэста в изнасиловании на вечеринке Пи Дидди
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Американского рэпера Канье Уэста обвинили в изнасиловании. Его экс-помощница заявила, что это произошло на вечеринке скандально известного рэпера Пи Дидди, передает NUR.KZ со ссылкой на New York Post.
"Канье Уэст был обвинен в том, что он подмешал наркотики и совершил сексуальное насилие в отношении своей бывшей ассистентки и звезды OnlyFans на вечеринке с Шоном Diddy Комбсом, - отмечает издание со ссылкой на документы, поданные в Верховный суд Лос-Анджелеса.
Лорен Пишотта работала персональной ассистенткой артиста с 2021 по 2022 годы. Как утверждает девушка, на вечеринке, организованной Уэстом и Шоном Комбсом (настоящее имя Пи Дидди - прим. ред.) в музыкальной студии, она сделала всего несколько глотков алкоголя.
Однако после этого "внезапно начала чувствовать себя дезориентированной и впала в сильно ослабленное состояние", а на следующий день не смогла ничего вспомнить.
По словам Лорен, об изнасиловании она узнала незадолго до увольнения - она утверждает, что рэпер сам признался в том, что у них был сексуальный контакт, когда она была под действием наркотиков.
Ранее мы писали, что Пи Дидди, арестованный в Нью-Йорке в середине сентября, обвинил прокуроров в незаконной утечке информации.
Пи Дидди обвиняют в рэкете, принудительной секс-торговле и перевозке жертв через государственные и международные границы с целью вовлечения в проституцию.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/2173792-eks-pomoshchnica-obvinila-kane-uesta-v-iznasilovanii-na-vecherinke-pi-diddi/
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