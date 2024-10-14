Экс-помощница обвинила Канье Уэста в изнасиловании на вечеринке Пи Дидди

Американского рэпера Канье Уэста обвинили в изнасиловании. Его экс-помощница заявила, что это произошло на вечеринке скандально известного рэпера Пи Дидди, передает NUR.KZ со ссылкой на New York Post.

"Канье Уэст был обвинен в том, что он подмешал наркотики и совершил сексуальное насилие в отношении своей бывшей ассистентки и звезды OnlyFans на вечеринке с Шоном Diddy Комбсом, - отмечает издание со ссылкой на документы, поданные в Верховный суд Лос-Анджелеса.

Лорен Пишотта работала персональной ассистенткой артиста с 2021 по 2022 годы. Как утверждает девушка, на вечеринке, организованной Уэстом и Шоном Комбсом (настоящее имя Пи Дидди - прим. ред.) в музыкальной студии, она сделала всего несколько глотков алкоголя.

Однако после этого "внезапно начала чувствовать себя дезориентированной и впала в сильно ослабленное состояние", а на следующий день не смогла ничего вспомнить.

По словам Лорен, об изнасиловании она узнала незадолго до увольнения - она утверждает, что рэпер сам признался в том, что у них был сексуальный контакт, когда она была под действием наркотиков.

Ранее мы писали, что Пи Дидди, арестованный в Нью-Йорке в середине сентября, обвинил прокуроров в незаконной утечке информации.

Пи Дидди обвиняют в рэкете, принудительной секс-торговле и перевозке жертв через государственные и международные границы с целью вовлечения в проституцию.