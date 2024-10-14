Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Экс-помощница обвинила Канье Уэста в изнасиловании на вечеринке Пи Дидди

Опубликовано:

Канье Уэст
Канье Уэст. Фото: instagram.com/rapautop10

Американского рэпера Канье Уэста обвинили в изнасиловании. Его экс-помощница заявила, что это произошло на вечеринке скандально известного рэпера Пи Дидди, передает NUR.KZ со ссылкой на New York Post.

"Канье Уэст был обвинен в том, что он подмешал наркотики и совершил сексуальное насилие в отношении своей бывшей ассистентки и звезды OnlyFans на вечеринке с Шоном Diddy Комбсом, - отмечает издание со ссылкой на документы, поданные в Верховный суд Лос-Анджелеса.

Лорен Пишотта работала персональной ассистенткой артиста с 2021 по 2022 годы. Как утверждает девушка, на вечеринке, организованной Уэстом и Шоном Комбсом (настоящее имя Пи Дидди - прим. ред.) в музыкальной студии, она сделала всего несколько глотков алкоголя.

Однако после этого "внезапно начала чувствовать себя дезориентированной и впала в сильно ослабленное состояние", а на следующий день не смогла ничего вспомнить.

По словам Лорен, об изнасиловании она узнала незадолго до увольнения - она утверждает, что рэпер сам признался в том, что у них был сексуальный контакт, когда она была под действием наркотиков.

Ранее мы писали, что Пи Дидди, арестованный в Нью-Йорке в середине сентября, обвинил прокуроров в незаконной утечке информации.

Пи Дидди обвиняют в рэкете, принудительной секс-торговле и перевозке жертв через государственные и международные границы с целью вовлечения в проституцию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/2173792-eks-pomoshchnica-obvinila-kane-uesta-v-iznasilovanii-na-vecherinke-pi-diddi/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie