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На блогера-миллионника Лерчек и ее экс-супруга завели новое уголовное дело

Опубликовано:

Лерчек
Лерчек. Фото: instagram.com/ler_chek

В отношении российского блогера-миллионника Валерии Чекалиной, известной в Сети как Лерчек, и ее бывшего супруга Артема Чекалина возбудили новое уголовное дело, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Весной прошлого года на блогершу Валерию и Артема Чекалиных завели уголовное дело и запретили пользоваться интернетом - пару обвинили в неуплате налогов и отмывании денежных средств.

А уже в конце года блогер-миллионник эффектно вернулась в соцсети после уплаты долга по налогам.

Как отмечает Telegram-канал Mash, на Чекалиных возбудили новое уголовное дело.

"В отношении блогеров Валерии и Артема Чекалиных возбуждено уголовное дело, связанное с переводом валюты при помощи подложных документов. Предварительно, речь идет о 193.1 статье УК РФ. Сейчас по адресам блогеров проходят обыски. Дело связано с оплатой марафонов Лерчек через банк в Дубае", - отмечено в публикации.

Издание отмечает также, что пара развелась 10 июля. Трое детей остались жить с матерью.

Артем Чекалин, который является ключевой фигурой в новом уголовном деле, уже прибыл на допрос. Валерии Чекалиной в участке нет. Отмечается, что силовики проверят три квартиры экс-супругов в Москве и еще несколько помещений в столице.

"Артема Чекалина подозревают в незаконном переводе платежей для оплаты фитнес-марафонов через банк в Дубае. Именно поэтому в отделе полиции сейчас только Чекалин", - сообщает Mash.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/2168661-na-blogera-millionnika-lerchek-i-ee-eks-supruga-zaveli-novoe-ugolovnoe-delo/

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