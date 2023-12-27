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Блогер-миллионник Лерчек эффектно вернулась в соцсети после уплаты долга по налогам

Опубликовано:

Артем и Валерия Чекалины
Артем и Валерия Чекалины. Фото: instagram.com/ler_chek

Российские блогеры-миллионники Артем и Валерия Чекалины вернулись в соцсети после долгого вынужденного перерыва. Пара выплатила долги перед налоговой, передает NUR.KZ.

Напомним, этой весной на блогера Лерчек и ее супруга завели уголовное дело и запретили пользоваться интернетом. Супругов обвинили в неуплате налогов и отмывании денег.

По сообщению Telegram-канала SHOT, с супругов сняли "судебный бан", поскольку они погасили все свои долги перед налоговой. Чекалины выплатили 311 миллионов рублей (более 1,5 млрд тенге - прим. ред.).

Пара выложила первый ролик после долгого перерыва в соцсети.

"Мы вернулись!!!" - гласит подпись к видео.

"Поздравляю! Наконец-то", "С возвращением!", "Ура! Дорогие, я так соскучилась! Рада за вас! Ролик пушка, как вы умеете. К Новому году такой сюрприз получился! Люблю", "Ура! Вот это возвращение!", "Любимки, мы вас ждали", - написали подписчики.

Но нашлись и те, кто был не очень-то рад.

"Хуже новости о голой вечеринке, может быть только эта", "Никто не заметил пропажи", - высказались комментаторы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2052958-bloger-millionnik-lerchek-effektno-vernulas-v-sotsseti-posle-uplaty-dolga-po-nalogam/

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