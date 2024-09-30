"Сердце болит": Ерке Есмахан высказалась о скандальном деле P. Diddy

Казахстанская исполнительница Ерке Есмахан опубликовала в Instagram пост, посвященный голливудскому скандалу - судя по всему, певица говорит об аресте американского рэпера P. Diddy, передает NUR.KZ.

"В наше время лучше вести себя так, как будто вы ничего не видели, даже если и заметили, как будто ничего не слышали, даже если до вас что-то доносилось, и как будто ничего не знаете, даже если осведомлены. Мое сердце болит, пытаясь понять происходящее.

Я имею в виду то, что происходит в шоу-бизнесе Голливуда. Вы слышали?" - написала в Instagram Есмахан.

Судя по всему, исполнительница хита "Қайда?" говорит о недавнем аресте американского рэпера и продюсера P. Diddy и всех обстоятельств, которые продолжают вскрываться вокруг этого дела.

Напомним, пару недель назад стало известно, что Шона Комбса (настоящее имя P. Diddy - прим. ред.) арестовали в Нью-Йорке. Ему предъявлены три обвинения, включая рэкет, принудительную секс-торговлю и перевозку жертв через государственные и международные границы с целью вовлечения в проституцию.

В обвинительном заключении также утверждается, что Комбс нападал на женщин, "нанося им удары, волоча, бросая [в них] предметы и пиная их". Предполагаемые преступления охватывают десятилетия, и прокуроры утверждают, что Комбс угрожал жертвам применением силы, нанесением финансового и карьерного ущерба.

Прокуроры утверждают, что для совершения преступлений он опирался на "сотрудников, ресурсы" и влияние своей бизнес-империи.