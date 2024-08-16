"Страшный стресс": Байзакова высказалась о недавнем инциденте с братом

Автор популярного инстаблога Айжан Байзакова высказалась о ситуации, развернувшейся вокруг ее младшего брата Алихана - ранее в Сети появлялась информация о его "задержании", передает NUR.KZ.

Байзакова провела рубрику "Вопрос-ответ" в своем Instagram-аккаунте. Один из первых вопросов, поступивших в адрес блогерши, касался ситуации с ее младшим братом Алиханом - подписчика интересовало, почему Айжан ничего не комментировала.

"Что мне комментировать? Мы страшный стресс поймали в тот день. Я все это видела через видеозвонок. Только в себя пришли", - призналась Байзакова.

Инстадива поспешила успокоить фолловеров.

"Не переживайте, все нормально. Если бы было не нормально, он бы не смог выходить на связь с подписчиками", - заключила Айжан.

Сторис Айжан Байзаковой. Скрин: instagram.com/bayzakova

Напомним, недавно в Сети появилась информация, что стражи порядка якобы задержали Алихана Байзакова. В ДП Алматы прокомментировали инцидент, связанный с блогером.

"Указанный гражданин был доставлен в полицию в качестве свидетеля. После проведения следственных действий он был отпущен", - отмечается в сообщении.

Накануне вечером Байзаков высказался о произошедшем, заявив, что его "задержали по подозрению в финансировании и причастности к ОПГ, а также вымогательстве".