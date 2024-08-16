Исполнитель хита про ландыши прокомментировал слухи о своем отъезде в Россию
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Казахстанский исполнитель из Уральска Жандаурен Аблаев, выступающий под псевдонимом Jazzdauren, высказался по поводу слухов о том, что он уехал в соседнюю страну, передает NUR.KZ.
В своем Instagram-аккаунте Аблаев опубликовал скриншот новости, заголовок которой гласил: "Казахстанский исполнитель хита про ландыши уехал в Россию". Фотографию авторы новости выбрали подходящую - на снимке молодой артист запечатлен на Красной площади в Москве.
Однако сам Jazzdauren решил положить конец подобным слухам и опроверг факт переезда.
"Фейковая информация", - лаконично подписал публикацию Жандаурен.
К слову, несколько дней назад Жандаурен Аблаев выступил в российском Якутске - исполнителя хита "Дарите женщинам цветы" горячо приняла местная публика. Jazzdauren также недавно рассказывал, кто является автором его песен.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/2149623-ispolnitel-hita-pro-landyshi-prokommentiroval-sluhi-o-svoem-otezde-v-rossiyu/