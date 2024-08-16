Исполнитель хита про ландыши прокомментировал слухи о своем отъезде в Россию

Казахстанский исполнитель из Уральска Жандаурен Аблаев, выступающий под псевдонимом Jazzdauren, высказался по поводу слухов о том, что он уехал в соседнюю страну, передает NUR.KZ.

В своем Instagram-аккаунте Аблаев опубликовал скриншот новости, заголовок которой гласил: "Казахстанский исполнитель хита про ландыши уехал в Россию". Фотографию авторы новости выбрали подходящую - на снимке молодой артист запечатлен на Красной площади в Москве.

Однако сам Jazzdauren решил положить конец подобным слухам и опроверг факт переезда.

"Фейковая информация", - лаконично подписал публикацию Жандаурен.

Сторис Жандаурена Аблаева. Скрин: instagram.com/jazzdauren

К слову, несколько дней назад Жандаурен Аблаев выступил в российском Якутске - исполнителя хита "Дарите женщинам цветы" горячо приняла местная публика. Jazzdauren также недавно рассказывал, кто является автором его песен.