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Исполнителя хита про ландыши горячо встретили в России (видео)

Опубликовано:

Жандаурен Аблаев
Жандаурен Аблаев. Фото: instagram.com/jazzdauren

Казахстанский певец Жандаурен Аблаев, выступающий под псевдонимом Jazzdauren, прилетел в российский город Якутск на выступление - видео теплой встречи он показал в соцсети, передает NUR.KZ.

Исполнитель хита "Дарите женщинам цветы" выступил в Якутске - на видео, опубликованном в Instagram, видно, как его встречали в аэропорту и как горячо приветствовали на концерте. В какой-то момент Жандаурен спустился со сцены поближе к счастливым поклонникам, которые пели вместе с ним и делали селфи с молодым артистом.

"Якутск! Большое спасибо", - написал Аблаев под видео.

После артист опубликовал новую черно-белую фотографию и обратился к поклонникам.

"В каком городе ждете с концертом?" - спросил Jazzdauren.

Недавно Жандаурен Аблаев представил новую композицию "Первая любовь" - трек расхвалили в Сети.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2147631-ispolnitelya-hita-pro-landyshi-goryacho-vstretili-v-rossii-video/

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