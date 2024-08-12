Исполнителя хита про ландыши горячо встретили в России (видео)

Казахстанский певец Жандаурен Аблаев, выступающий под псевдонимом Jazzdauren, прилетел в российский город Якутск на выступление - видео теплой встречи он показал в соцсети, передает NUR.KZ.

Исполнитель хита "Дарите женщинам цветы" выступил в Якутске - на видео, опубликованном в Instagram, видно, как его встречали в аэропорту и как горячо приветствовали на концерте. В какой-то момент Жандаурен спустился со сцены поближе к счастливым поклонникам, которые пели вместе с ним и делали селфи с молодым артистом.

"Якутск! Большое спасибо", - написал Аблаев под видео.

После артист опубликовал новую черно-белую фотографию и обратился к поклонникам.

"В каком городе ждете с концертом?" - спросил Jazzdauren.

Недавно Жандаурен Аблаев представил новую композицию "Первая любовь" - трек расхвалили в Сети.