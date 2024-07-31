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Исполнитель хита про ландыши рассказал, кто пишет ему песни, и спел отрывок нового трека (видео)

Опубликовано:

Жандаурен Аблаев (Jazzdauren)
Жандаурен Аблаев (Jazzdauren). Фото: instagram.com/jazzdauren

Казахстанский исполнитель Жандаурен Аблаев, выступающий под псевдонимом Jazzdauren, показал видео из студии звукозаписи - он показал автора своих песен и спел отрывок нового трека, передает NUR.KZ.

Исполнитель хита "Дарите женщинам цветы" готовится к релизу новой песни, которая получила название "Первая любовь" - ранее Jazzdauren сообщал, что она выйдет в эту пятницу, 2 августа.

В новом видео певец из Уральска спел отрывок трека, а также показал автора своих главных хитов.

"В комментариях писали, кто же является автором моих песен - вот мой продюсер, мой брат Данияр Ахметжанов. Он является автором таких песен, как "Дарите женщинам цветы", "Одноклассники", "Песни на кассете". И вот, 2 августа выйдет новый трек - пожелайте нам удачи. Жду от вас комментариев и поддержки", - обратился к слушателям Аблаев.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2142288-ispolnitel-hita-pro-landyshi-rasskazal-kto-pishet-emu-pesni-i-spel-otryvok-novogo-treka-video/

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