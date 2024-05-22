Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

На семь суток за мат арестовали певицу Фарему Казакпаеву

Опубликовано:

Фарема Казакпаева
Фарема Казакпаева. Фото: instagram.com/farema_kazakpayeva

Популярная казахстанская певица Фарема Казакпаева привлечена к административной ответственности за нецензурную брань в соцсетях, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу горсуда Алматы.

В Специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям города Алматы было рассмотрено дело об административном правонарушении в отношении певицы - ее обвиняли в совершении мелкого хулиганства.

"Судом установлено, что на видеохостинге YouTube опубликован видеоподкаст, в котором К. выражалась нецензурной бранью. Далее данное видео было растиражированно в других социальных сетях", - говорится в сообщении суда.

В ходе судебного заседания она вину признала полностью и подтвердила факты, изложенные в материалах дела.

"Постановлением суда К. признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 434КоАП - и на нее наложено административное взыскание в виде административного ареста сроком 7 суток", - говорится в сообщении.

Отметим, около месяца назад известного казахстанского певца Кайрата Нуртаса привлекли к административной ответственности за нецензурную брань в общественном месте. Помимо этого, его также оштрафовали за не пристегнутый ремень безопасности в авто.

Напомним, что не так давно Министерство культуры и информации опубликовало проект постановления касательно ненадлежащего поведения артистов на сцене - в ведомстве намерены ужесточить ответственность.

В документе говорится, что предлагается ввести штраф для физлиц в размере 150 МРП (553 800 тенге) и для юрлиц - 300 МРП (1,1 млн тенге).

При повторном аналогичном нарушении в течение года штраф для физлиц составит 200 МРП (738 400 тенге) и для юрлиц - 600 МРП (2,2 млн тенге).

В Минкульте отметили, что в 2022-2024 годах скандальные инциденты с участием зарубежных артистов и организаторов концертов на территории Казахстана вызвали большой общественный резонанс и шквал отрицательных комментариев в социальных сетях. Также были выявлены подобные случаи с участием казахстанских звезд.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/2105301-na-sem-sutok-za-mat-arestovali-pevicu-faremu-kazakpaevu/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.