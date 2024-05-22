На семь суток за мат арестовали певицу Фарему Казакпаеву

Популярная казахстанская певица Фарема Казакпаева привлечена к административной ответственности за нецензурную брань в соцсетях, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу горсуда Алматы.

В Специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям города Алматы было рассмотрено дело об административном правонарушении в отношении певицы - ее обвиняли в совершении мелкого хулиганства.

"Судом установлено, что на видеохостинге YouTube опубликован видеоподкаст, в котором К. выражалась нецензурной бранью. Далее данное видео было растиражированно в других социальных сетях", - говорится в сообщении суда.

В ходе судебного заседания она вину признала полностью и подтвердила факты, изложенные в материалах дела.

"Постановлением суда К. признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 434КоАП - и на нее наложено административное взыскание в виде административного ареста сроком 7 суток", - говорится в сообщении.

Отметим, около месяца назад известного казахстанского певца Кайрата Нуртаса привлекли к административной ответственности за нецензурную брань в общественном месте. Помимо этого, его также оштрафовали за не пристегнутый ремень безопасности в авто.

Напомним, что не так давно Министерство культуры и информации опубликовало проект постановления касательно ненадлежащего поведения артистов на сцене - в ведомстве намерены ужесточить ответственность.

В документе говорится, что предлагается ввести штраф для физлиц в размере 150 МРП (553 800 тенге) и для юрлиц - 300 МРП (1,1 млн тенге).

При повторном аналогичном нарушении в течение года штраф для физлиц составит 200 МРП (738 400 тенге) и для юрлиц - 600 МРП (2,2 млн тенге).

В Минкульте отметили, что в 2022-2024 годах скандальные инциденты с участием зарубежных артистов и организаторов концертов на территории Казахстана вызвали большой общественный резонанс и шквал отрицательных комментариев в социальных сетях. Также были выявлены подобные случаи с участием казахстанских звезд.