Появились подробности скандальной истории с авто Кайрата Нуртаса

Место происшествия. Кадр из видео: t.me/egovpress

В ДП Жамбылской области подтвердили, что автомобиль, нарушивший ПДД, действительно принадлежит казахстанскому певцу Кайрату Нуртасу. Об этом сообщает МИА "Казинформ".

"За рулем фигурирующего на видео автомобиля был не Кайрат Нуртас. Автомобилем управлял его водитель, который спешил к своему шефу", - сообщила руководитель пресс-службы ДП Жамбылской области Гульсара Мухтаркулова.

Напомним, ранее в Сети распространили видео с нарушением ПДД в Жамбылской области. Отмечалось, что речь в данном случае шла об авто казахстанского певца Кайрата Нуртаса. Однако на тот момент официально эту информацию не подтвердили.

При этом в ДП региона пояснили, что факт произошел 25 августа на 215 километре автодороги Алматы-Ташкент в Кордайском районе.

За совершение правонарушения на 37-летнего водителя Mercedes был составлен протокол по ст.601 КоАП РК (Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой), выписан штраф в размере 10 350 тенге.

Напомним, в марте текущего года в Сети появилось другое видео, как машина вместе с известным казахстанским певцом Кайратом Нуртасом проезжает по центральной площади Талдыкоргана, несмотря на запрет.

В ДП области Жетісу подтвердили, что водитель Mercedes-Benz действительно допустил нарушение ПДД (Движение запрещено). В ходе розыскных мероприятий 45-летний мужчина был задержан в Алматы и также привлечен к административной ответственности по ст.601 КоАП РК.

Добавим, что согласно ст.601 КоАП РК несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, влечет штраф в размере трех месячных расчетных показателей (10 350 тенге).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/2034285-poyavilis-podrobnosti-skandalnoy-istorii-s-avto-kayrata-nurtasa/