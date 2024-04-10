"Мы это просто так не оставим": Ерке Есмахан прокомментировала слухи о смерти младшего сына

Казахстанская певица Ерке Есмахан впервые прокомментировала слухи о том, что ее младший сын Ислам, появившийся на свет в конце прошлого года, скончался, передает NUR.KZ.

В социальной сети TikTok стало популярным видео, в котором сообщалось, что 7 апреля скончался сын артистов Ерке Есмахан и RaiM. Поклонники певицы атаковали ее личные сообщения в Instagram, чтобы узнать, правда ли это.

Сторис Ерке Есмахан. Скрин: instagram.com/erke_esmahan

Исполнительница хита "Аэропорт" обратилась к поклонникам через Instagram-сторис, чтобы развеять слухи, а также высказать, что она думает о тех, кто их распространяет.

"В последние дни священного поста не было человека, который не спросил бы о моем состоянии. И все из-за одного животного, потерявшего достоинство в священный месяц. Вообще, я - тот человек, который реагирует на негатив с улыбкой, а потом желает счастья. Но в этот раз это коснулось не меня или Райыма, а нашего маленького сына.

Есть же человек, который придумал это, написал и выложил в Сеть. Вы все в шоке, а у нас с Райымом будто разбилось сердце, когда мы это прочитали. У нас нет аккаунта в TikTok, мы им не пользуемся, поэтому поздно узнали. Автор видео удалил его и свою страницу. Но в наше время можно найти все, если захотеть. Поэтому мы не оставим это просто так", - написала Есмахан.

Певица воззвала распространителей ложной информации к совести.

Сторис Ерке Есмахан. Скрин: instagram.com/erke_esmahan

Накануне Ерке Есмахан обратилась к хейтерам. Мы также писали о том, как Ерке и Райм отметили первую годовщину свадьбы.