"Почему вы все такие умные?": Ерке Есмахан обратилась к хейтерам в соцсети

Казахстанская певица Ерке Есмахан отреагировала на критику хейтеров в соцсети. Она заявила, что будет блокировать тех, кто переходит границы и опускается до оскорблений, передает NUR.KZ.

Напомним, Ерке Есмахан уже отвечала на критику по поводу ее помощи пострадавшим от наводнений в стране. Певица отметила, что они с мужем не остались в стороне от общей беды и оказывают посильную помощь регионам, куда пришла большая вода.

Однако RaiM против, чтобы она показывала чеки денежных переводов. Похоже, что ее по-прежнему вынуждают озвучить сумму, которую семья артистов перевела пострадавшим.

"Почему вы все такие умные? Не устаете учить, как жить и что делать, а чего делать нельзя. Еще раз скажу - помощь, которую мы оказываем людям, мы не будем афишировать.

Главное, чтобы был доволен Аллах. Начните с себя. А тех, кто, пользуясь случившимся в стране, переходит на оскорбления, я отправлю в блок", - заявила певица.