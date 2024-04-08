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"Почему вы все такие умные?": Ерке Есмахан обратилась к хейтерам в соцсети

Опубликовано:

Ерке Есмахан
Ерке Есмахан. Фото: instagram.com/erke_esmahan

Казахстанская певица Ерке Есмахан отреагировала на критику хейтеров в соцсети. Она заявила, что будет блокировать тех, кто переходит границы и опускается до оскорблений, передает NUR.KZ.

Напомним, Ерке Есмахан уже отвечала на критику по поводу ее помощи пострадавшим от наводнений в стране. Певица отметила, что они с мужем не остались в стороне от общей беды и оказывают посильную помощь регионам, куда пришла большая вода.

Однако RaiM против, чтобы она показывала чеки денежных переводов. Похоже, что ее по-прежнему вынуждают озвучить сумму, которую семья артистов перевела пострадавшим.

"Почему вы все такие умные? Не устаете учить, как жить и что делать, а чего делать нельзя. Еще раз скажу - помощь, которую мы оказываем людям, мы не будем афишировать.

Главное, чтобы был доволен Аллах. Начните с себя. А тех, кто, пользуясь случившимся в стране, переходит на оскорбления, я отправлю в блок", - заявила певица.

Сторис Ерке Есмахан
Сторис Ерке Есмахан. Скриншот: instagram.com/erke_esmahan

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2080580-pochemu-vy-vse-takie-umnye-erke-esmahan-obratilas-k-heyteram-v-sotsseti/

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