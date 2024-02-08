"Такого еще не было": Аружан Джазильбекова отреагировала на фейк о ее смерти
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Казахстанская актриса Аружан Джазильбекова отреагировала на фейковую новость о ее смерти, которую неизвестные распространили в Сети накануне ее дня рождения, передает NUR.KZ.
Звезда фильмов "Дорога к матери", "Рэкетир-2" выложила скрин фейковой новости.
"40-летняя артистка из Казахстана внезапно ушла из жизни", - гласит громкий заголовок статьи.
Актриса отреагировала на это с юмором.
"Обожаю. Реклама ставок и прочая дичь но чтобы смерть... такого еще не было. Накануне 38-летия так вообще прелесть", - написала Аружан.
Отметим, что 25 февраля Джазильбековой исполнится 38 лет.
Ранее подобную жуткую новость распространяли в Сети и о Молдир Ауелбековой, певица тут же вышла на связь с поклонниками и успокоила их.
Ерке Есмахан также была шокирована известием о своей смерти. А мама Кайрата Нуртаса возмущена выходкой неизвестных, написавших фейковую информацию о смерти ее сына, певца Кайрата Нуртаса.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/2059799-takogo-esche-ne-bylo-aruzhan-dzhazilbekova-otreagirovala-na-feyk-o-ee-smerti/