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30 лет независимости Казахстана

"Такого еще не было": Аружан Джазильбекова отреагировала на фейк о ее смерти

Опубликовано:

Аружан Джазильбекова
Аружан Джазильбекова. Фото: instagram.com/arujazz

Казахстанская актриса Аружан Джазильбекова отреагировала на фейковую новость о ее смерти, которую неизвестные распространили в Сети накануне ее дня рождения, передает NUR.KZ.

Звезда фильмов "Дорога к матери", "Рэкетир-2" выложила скрин фейковой новости.

"40-летняя артистка из Казахстана внезапно ушла из жизни", - гласит громкий заголовок статьи.

Актриса отреагировала на это с юмором.

"Обожаю. Реклама ставок и прочая дичь но чтобы смерть... такого еще не было. Накануне 38-летия так вообще прелесть", - написала Аружан.

Отметим, что 25 февраля Джазильбековой исполнится 38 лет.

Сторис Аружан Джазильбековой
Сторис Аружан Джазильбековой. Скрин: instagram.com/arujazz

Ранее подобную жуткую новость распространяли в Сети и о Молдир Ауелбековой, певица тут же вышла на связь с поклонниками и успокоила их.

Ерке Есмахан также была шокирована известием о своей смерти. А мама Кайрата Нуртаса возмущена выходкой неизвестных, написавших фейковую информацию о смерти ее сына, певца Кайрата Нуртаса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/2059799-takogo-esche-ne-bylo-aruzhan-dzhazilbekova-otreagirovala-na-feyk-o-ee-smerti/

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