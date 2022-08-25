Молдир Ауелбекова отреагировала на фейковую новость о ее смерти

Молдир Ауелбекова. Фото: instagram.com/moldir.auyelbekova

В Сети разлетелась фейковая информация о скоропостижной смерти Молдир Ауелбековой. Певица вышла на связь с поклонниками и успокоила их, передает NUR.KZ.

В видео, появившемся в Сети, говорится, что певица якобы попала в аварию и скончалась. Молдир Ауелбекова поблагодарила своих подписчиков, которые, услышав страшную весть, попытались с ней связаться и удостовериться, что с ней все в порядке.

Сторис Молдир Ауелбековой. Скриншот: instagram.com/moldir.auyelbekova

"Спасибо за то, что вы переживаете за меня и весь день пишите мне сообщения. Слава Аллаху, я жива. Нет оправданий человеку, распространившему такую ложь", - ответила Молдир.

Отметим, что ранее Ерке Есмахан шокировало фейковое известие о ее смерти, которое распространилось в Сети. Подобной выходкой неизвестных была шокирована и Гульзира Айдарбекова, прочитавшая ложную информацию о кончине своего сына Кайрата Нуртаса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1984800-moldir-auelbekova-otreagirovala-na-feykovuyu-novost-o-ee-smerti/