"Это уже слишком!": Гульзира Айдарбекова шокирована появившимся в Сети фейком о смерти Кайрата

Кайрат Нуртас. Фото: instagram.com/kair_n

В Сети распространилась ложная информация о смерти Кайрата Нуртаса. Продюсер и мать певца Гульзира Айдарбекова была шокирована подобной выходкой неизвестных, передает NUR.KZ.

Гульзира Айдарбекова возмутилась тем, что ее сыну пожелали смерти.

"Кто же решился на такую низость - пожелал моему сыну смерти и объявил о том, что он якобы умер. Не желаю им подобного, только молюсь, чтобы Аллах дал разума.

Пусть называют его маменькиным сынком, пусть скажут, что я снова за него вступилась, я ведь мать, мое сердце больно ранит то, что причиняет страдание моему сыну.

Может, кто-то не знает, но я, его мать, прекрасно знаю, что мой сын не способен никого обидеть, кто же так возненавидел его?! Мы терпим, когда о нем судачат, обвиняют в чем-то, но это уже слишком!

Надо искоренять такие гнусные намерения. Дай Бог, чтобы ни одна мать не теряла сына. Молю Аллаха, чтобы дал моему сыну долгую жизнь", - написала она.

Подписчики прокомментировали пост продюсера.

"Ваш сын доживет до ста", "Увидела и испугалась, пусть живет долго", "Будьте спокойны, таких людей накажет Всевышний", "Ну это уже перебор!", "Что случилось с людьми, что за жестокость!", "Сердце аж заболело, что творят!" - написали шокированные фанаты певца.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1952637-eto-uzhe-slishkom-gulzira-aydarbekova-shokirovana-poyavivshimsya-v-seti-feykom-o-smerti-kayrata/