На Мадонну подали в суд фанаты за то, что она начала концерт на 2 часа позже

Двое жителей Нью-Йорка подали в суд на певицу Мадонну за то, что ее недавний концерт в американском Бруклине начался на два часа позже указанного в билетах времени, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.

Один из недавних концертов Мадонны в рамках гастрольного тура "Celebration" закончился скандалом - двое посетителей призывают популярную певицу к ответу за то, что шоу началось на два часа позже запланированного и закончилось около часу ночи.

Согласно судебным документам, полученным редакцией CNN, истцы заявляют, что все три концерта исполнительницы хита "Vogue", прошедшие в декабре прошлого года в бруклинском Barclays Center, начались после 22:30, хотя время старта шоу, указанное в билете - 20:30.

В иске утверждается, что большинство посетителей концерта покидали место проведения каждый вечер после часа ночи, что причиняло им значительные неудобства - так, они якобы "сталкивались с ограниченным доступом к общественному транспорту и увеличением расходов на транспорт в столь поздний час".

"Многим владельцам билетов, которые посещали концерты в будние дни, приходилось рано вставать на следующий день, чтобы пойти на работу и/или заняться семейными обязанностями", - говорится в жалобе.

Двое жителей Нью-Йорка, которые подали иск в суд, просят выплатить компенсацию за ущерб. Сумму, однако, не называют - по их словам, она будет определена в суде.

Напомним, сейчас Мадонна находится в гастрольном туре, посвященном 40-летию карьеры легендарной певицы. Согласно информации на официальном сайте поп-дивы, запланировано 79 концертов в Европе и Северной Америке.

На концерте в Нью-Йорке Мадонна обратилась к фанатам и откровенно рассказала о бактериальной инфекции, которая чуть не лишила ее жизни - из-за этого начало тура пришлось перенести с июля на октябрь 2023 года.

Недавний концерт в родном городе артистки, Детройте, посетил ее 92-летний отец - она показала совместное фото с ним в соцсети.