"48 часов в коме": 65-летняя Мадонна рассказала, что чудом осталась жива

Мадонна откровенно рассказала об инфекции, которая этим летом чуть не лишила ее жизни. 65-летняя звезда, пробывшая двое суток в коме, публично поблагодарила подругу, спасшую ей жизнь, передает NUR.KZ со ссылкой на People.

На недавнем концерте, который прошел в Нью-Йорке, Мадонна разоткровенничалась с поклонниками и призналась, что возможность выступать после перенесенного заболевания - это чудо.

"Я не думала, что смогу еще раз выйти на сцену. Тем, что я сейчас стою перед вами, я обязана нескольким важным людям, которые были вместе со мной в больнице. Они находятся здесь, в зале. Здесь присутствует и женщина, которая приволокла меня в клинику. Спасибо тебе, Шавон.

Я ничего не помню. Я лежала на полу в ванной, а потом проснулась в реанимации. Я была в состоянии искусственной комы 48 часов", - сказала Мадонна фанатам со сцены.

Отметим, сейчас 65-летняя легенда поп-музыки отмечает 40-летие певческой карьеры, гастролируя по миру в рамках масштабного турне "Celebration". Концерты должны были начаться в июле в США, однако, за несколько недель до этого Мадонна попала в реанимацию из-за бактериальной инфекции.

Известной певице удалось полностью восстановиться и начать тур в Европе 14 октября. Мадонна тогда написала, что никогда не забудет этот вечер.

Мы рассказывали о биографии легендарной певицы, в том числе о детях и карьерных достижениях.