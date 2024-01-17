"Люблю тебя, папа": Мадонна показала 92-летнего отца, который посетил ее концерт

Американская поп-дива Мадонна показала совместное фото с 92-летним отцом Сильвио Чикконе. Снимок был сделан сразу после концерта певицы в ее родном городе - Детройте, передает NUR.KZ.

65-летняя Мадонна сейчас отмечает сороковую годовщину с момента начала карьеры гастрольным туром "Celebration". В настоящее время она дает концерты в Северной Америке. Накануне артистка выступила перед многотысячной публикой в родном городе Детройт, штат Мичиган.

Концерт посетил и ее 92-летний отец Сильвио Чикконе. Папа и дочь сфотографировались за кулисами после выступления. На снимке Мадонна крепко обнимает отца - мужчина крепко стоит на ногах, а помогает ему в этом тросточка.

"Я люблю тебя, папа", - подписала Instagram историю поп-звезда.

Мадонна с 92-летним отцом. Фото: instagram.com/madonna

Прошлым летом Мадонна перенесла тяжелую бактериальную инфекцию, из-за которой пролежала двое суток в коме. Певица обратилась к поклонникам со сцены и рассказала, что чудом осталась жива.